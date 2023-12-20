Список спарингів Шахтаря під час зборів у Туреччині починає наповнюватись.

"Гірники" ще не оголошували своїх суперників, але серед них точно буде познаньський Лех.

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Польський клуб на офіційному сайті розкрив власні плани на збори в турецькому Белеку. 25 січня бронзовий призер Екстракляси готує відразу два контрольні матчі. Перший – якраз з Шахтарем.

Нагадаємо, команда Маріно Пушіча відновить офіційний сезон матчами проти Марселя у попередньому раунді плей-офф Ліги Європи. Вони заплановані на 15 і 22 лютого.

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