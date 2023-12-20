"Горняки" еще не объявляли своих соперников, но среди них точно будет познанский Лех.

Шахтер хочет избавиться от экс-хавбека сборной Украины – есть 2 претендента, фактор Вернидуба и 2 препятствия для трансфера

Польский клуб на официальном сайте раскрыл свои планы на сборы в турецком Белеке. 25 января бронзовый призер Экстраклясы готовит сразу два контрольных матча. Первый – как раз с Шахтером.

Напомним, команда Марино Пушича возобновит официальный сезон матчами против Марселя в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы. Они запланированы на 15 и 22 февраля.

Шахтер (не) теряет капитана: почему Степаненко заслуживает двух вариантов, или Кто в команде – кот в мешке?