Шахтар звернувся до Динамо щодо можливості проведення поєдинку плей-офф ЛЧ на стадіоні імені Лобановського, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Шахтар підшукав заміну НСК Олімпійський для потенційного матчу за груповий етап Ліги чемпіонів

Нагадаємо, НСК Олімпійський, який використовує Шахтар, буде зайнятий підготовкою концерту до Дня Незалежності України. Також була інформація, що "гірники" розглядають варіант з ОСК Металіст.

Шахтар поки не пробився у плей-офф Ліги чемпіонів, підопічним Де Дзербі ще потрібно зіграти матч-відповідь з Генком (результат першого поєдинку 2:1). Потенційним суперником Шахтаря буде переможець пари Монако – Спарта Прага (перший матч 2:0).

Шахтар переміг Генк: позиційні проблеми "гірників", вдалі перестановки Де Дзербі та хороші шанси на плей-офф ЛЧ