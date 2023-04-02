Металіст 1925 у Ковалівці приймав СК Дніпро-1. Підопічні Едмара/Голодюка вкрай погано розпочали чемпіонат після зимової паузи, зазнавши розгрому від Шахтаря та розписавши нічиї з Чорноморцем та Ворсклою. Своєю чергою команда Кучера втратила очки з Олександрією, поступилась Динамо і здолала Верес, пропустивши Шахтар на першу сходинку. У боротьбі за чемпіонство розбазарювати очки дніпряни більше не мали права.

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Перший удар у матчі було завдано лише на 7-й хвилині: Пеглоу отримав м'яч праворуч у штрафному майданчику і вирішив пробити – воротар відбив на кутовий. У відповідь Ременюк стріляв з гострого кута – прямо у руки кіперу. Згодом Пеглоу ще раз пробив низом метрів з 22-х – без особливих труднощів для Мозіля.

Загалом до середини першого тайму обидві команди демонстрували дуже прісну гру з в'язкою боротьбою у центрі поля: харків'яни зацементували підходи до свого штрафного, а дніпрянам банально не вистачало креативу, аби підібрати ключі до оборони Металіста 1925.

На 26-й хвилині Кучеру довелось робити вимушену заміну – Пеглоу зазнав травми і на полі з'явився Артем Довбик. Майже одразу харків'яни могли виходити вперед – після навісу зі штрафного у воротарський Бичек головою замкнув по центру прямо у воротаря. На 30-й хвилині він же вийшов сам на сам з Рибаком, але не зумів забити. За мить вже Русин зважився на дільній постріл – вище воріт.

У відповідь Рубчинський увірвався у штрафний суперника, прибрав захисника і розстрілював Мозіля – удар вже у падінні встиг заблокувати Вачіберадзе. Змарнував свою спробу і Піхальонок. На останній хвилині першого тайму Сарапій зобов'язаний був виводити СК Дніпро-1 вперед – він замикав навіс з кутового головою, але сфера підступно ковзнула по штанзі і вийшла за межі поля.

По перерві характер гри не змінився: гості хотіли, але не могли, а господарі успішно руйнували всі їхні задумки. На 60-й хвилині дніпряни скосили Бичека на підступах до штрафного і суперник отримав шанс на небезпечний стандарт. Потужний удар оминув стінку, але не злякав Рибака. За трохи Бичек впритул розстрілював 21-річного кіпера після зрізки Чирука – схоже, у Валефа поки жодних шансів повернутись в основу.

В середині другого тайму СК Дніпро-1 таки продавив суперника – м'яке закидання у штрафний майданчик на Довбика, Артем прийняв сферу на стегно і влучно пробив метрів із семи повз воротаря.

На 76-й хвилині Піхальонок опинився на газоні після спроби пробити і арбітр призначив пенальті. Вирок впевнено реалізував Довбик, записавши до свого доробку 14 гол в УПЛ. Не пройшло і 5 хвилин, як суддя призначив ще один одинадцятиметровий – Мозіль вийшов з воріт і зніс Когута, який виходив сам на сам. До м'яча знову підійшов Довбик і оформив хет-трик. Відстань від Віталія Буяльського у гонці бомбардирів збільшилась до 4 м'ячів.

СК Дніпро-1 довів матч до логічної перемоги і набрав 42 очки. Металіст з 21 пунктом залишився дев'ятим.

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