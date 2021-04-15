Бєлік виділив головний фактор, який дозволив Динамо зруйнувати гегемонію Шахтаря
Екс-нападник донецького Шахтаря та збірної України Олексій Бєлік впевнений, що наступного сезону підопічні Мірчі Луческу виглядатимуть ще яскравіше.
"Що призвело до того, що минулого року Динамо відстало від Шахтаря на 23 пункти, а зараз попереду з 7-очковим відривом? Думаю, що передусім позначився фактор Луческу.
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Містер вибудував гру команди в обороні. Мірча – вимогливий тренер. У нього на 50-70% ніхто не буде тренуватися. Це виключено. Ми бачимо, що найчастіше, упродовж сезону, Динамо вигризало очки. Поступово у них з'явилася впевненість у власних силах.
Звичайно, різниця у грі Динамо у двох останніх сезонах помітна. Ми бачимо, як суперники створюють мало моментів біля воріт київського клубу. Так, найчастіше гра Динамо не виглядає яскраво. Для підопічних Луческу зараз найголовніше – виграти чемпіонат України. А наступного сезону вони ще додадуть", – сказав Бєлік у коментарі виданню Sportarena.
Нагадаємо, свій наступний поєдинок в УПЛ Динамо проведе проти Шахтаря найближчої суботи, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають своїх опонентів на 7 очок.
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