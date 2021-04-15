"Що призвело до того, що минулого року Динамо відстало від Шахтаря на 23 пункти, а зараз попереду з 7-очковим відривом? Думаю, що передусім позначився фактор Луческу.

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Містер вибудував гру команди в обороні. Мірча – вимогливий тренер. У нього на 50-70% ніхто не буде тренуватися. Це виключено. Ми бачимо, що найчастіше, упродовж сезону, Динамо вигризало очки. Поступово у них з'явилася впевненість у власних силах.

Звичайно, різниця у грі Динамо у двох останніх сезонах помітна. Ми бачимо, як суперники створюють мало моментів біля воріт київського клубу. Так, найчастіше гра Динамо не виглядає яскраво. Для підопічних Луческу зараз найголовніше – виграти чемпіонат України. А наступного сезону вони ще додадуть", – сказав Бєлік у коментарі виданню Sportarena.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок в УПЛ Динамо проведе проти Шахтаря найближчої суботи, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають своїх опонентів на 7 очок.

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