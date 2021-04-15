Руководитель департамента медицины "оранжево-черных" Дмитрий Скибинский рассказал о кадровой ситуации в команде во время подготовки к матчу с Динамо.

"На данный момент индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной, и Исмаили – к сожалению, после начала тренировок он снова почувствовал боль в колене.

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Это один из вариантов течения его травмы после пластики крестообразной связки, которая была в прошлом году. Восстановление может занять от одной до нескольких недель. Коноплянка, скорее всего, также не сыграет до конца сезона из-за травмы бедра. Все остальные на данный момент в общей группе", – сказал Скибинский в комментарии Shakhtar News.

Напомним, свой следующий поединок в УПЛ Шахтер проведет против Динамо уже в ближайшую субботу, 17 апреля. Начало встречи в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают своих оппонентов на 7 очков.

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