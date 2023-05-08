Як повідомлялось раніше, Сабах веде перемовини з Шахтарем щодо повноцінного викупу вінгера "гірників" Олексія Кащука.

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За інформацією Azerisport, команда з Баку готова викласти за 22-річного гравця 1 млн євро. Натомість донеччани готові відпустити українця лише за 1,5 мільйони.

Серйозну конкуренцію азербайджанцям можуть скласти ще два клуби. Бачити Кащуку у себе хочуть польська Легія та бельгійський Вестерло. Більше того, представник Ліги Жупіле готовий навіть перевершити фінансові апетити "гірників" і викласти за чемпіона світу U-20 близько 2 мільйонів євро (нині команда бореться за потрапляння у Лігу конференцій).

Нагадаємо, Кащук виступає за Сабах на правах оренди з березня 2022 року. У поточному сезоні він у 30 матчах забив 16 голів і віддав 9 асистів. Його контракт з азербайджанцями чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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