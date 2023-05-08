Как сообщалось ранее, Сабах ведет переговоры с Шахтером относительно полноценного выкупа вингера "горняков" Алексея Кащука.

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По информации Azerisport, команда из Баку готова выложить за 22-летнего игрока 1 млн евро. В свою очередь дончане готовы отпустить украинца лишь за 1,5 миллиона.

Серьезную конкуренцию азербайджанцам могут составить еще два клуба. Видеть Кащука у себя хотят польская Легия и бельгийский Вестерло. Более того, представитель Лиги Жупиле готов даже превзойти финансовые аппетиты "горняков" и выложить за чемпиона мира U-20 около 2 миллионов евро (сейчас команда борется за попадание в Лигу конференций).

Напомним, Кащук выступает за Сабах на правах аренды с марта 2022 года. В текущем сезоне он в 30 матчах забил 16 голов и отдал 9 ассистов. Его контракт с азербайджанцами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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