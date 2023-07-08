АЗ та Шахтар зустрічаються в спарингу на міжсезонних зборах. Дивитися матч можна прямо в цій новині на "Футбол 24".

Донеччани перебувають на зборах у Нідерландах, де готуються до нового сезону. Першим суперником Шахтаря став місцевий АЗ. Гра розпочнеться о 15:30.

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Варто зауважити, що це буде дебютний матч Патріка ван Леувена в статусі головного тренера Шахтаря. Нещодавно він припинив співпрацю із Зорею та очолив чинних чемпіонів України, які відправила Ігора Йовічевіча у відставку навіть після кампанії із золотими медалями.

Стартові склади:

АЗ: Верхюлст, Одгорд, Класі, Дані де Віт, Ван Бредероде, Поку, Схаутен, Гус, Меєс де Віт, Квакман, Сміт

Шахтар: Твардовський – Конопля, Бондар, Ракицький, Корнієнко – Назарина, Глущенко, Кастільйо – Зубков, Топалов, Келсі