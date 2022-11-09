Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі хоче переманити в Англію вже другого представника свого колишнього клубу.

Якщо раніше преса говорила про захисника Миколу Матвієнка, то тепер йдеться і про серйозну зацікавленість у послугах хавбека Майкона.

Брайтон офіційно завершив перший трансфер при Де Дзербі

Де Дзербі добре знає сильні сторони бразильця, адже тренував його минулого сезону. Брайтон вже розпочав роботу над пропозицією Шахтарю, який нібито готовий попрощатись з гравцем за 7-8 мільйонів євро, повідомляє Calciomercato з посиланням на SportWitness.

Зараз Майкон виступає за Корінтіанс на правах оренди, яка розрахована до кінця поточного сезону. За бразильський клуб вже встиг награти 24 поєдинки, у яких відзначився двома голами. Його угода з "гірниками" розрахована до кінця 2025-го.

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