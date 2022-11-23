Шахтер сократил отставание от СК Днепр-1, благодаря тяжелой победе над Ворсклой в матче 15-го тура УПЛ (3:2). Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Шахтер с Ворсклой все же сыграли многострадальный матч УПЛ. В отличие от СК Днепр-1 – Александрия, доигрыш которого перенесли на весну, команды вышли на поле позже на 2 часа, после завершения воздушной тревоги из-за ракетных обстрелов Украины со стороны российских оккупантов.

Начало игры увидеть было невозможно – трансляция игры появилась на 12 минуте встречи. Оно неудивительно, ведь по всей Украине сейчас проблемы с электроснабжением. Игра проходила в основном в борьбе в центре поля. А чуть ли не первый момент у ворот завершился голом. Мудрик отдал на Судакова вблизи штрафной, а тот немножко прошел и пробил в дальний нижний угол.

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Ворскла ответила моментом Бацулы на 40 минуте, замыкавшей на дальней стойке навесную передачу – Лукас Тейлор помешал нормально пробить. "Горняки" ответили опасным навесом Мудрика со штрафного – Ризнык выбил мяч в поле.

Второй тайм начался с еще одного гола Шахтера. Траоре поставил корпус вблизи штрафной и протолкнул мяч дальше, Крыськив подхватил и пробил в дальний угол. Ворскла через 15 минут сократила отставание – Сефери отреагировал на неудачную игру Бондаря при перехвате прострела и переправил мяч в ворота.

Почти сразу Траоре мог увеличить отрыв, но не реализовал пенальти. Ворскла наказала "горняков" за это – Челядин получил мяч в штрафной и с лета расстрелял ворота Трубина. Впрочем, Шахтер дожал соперника. Фелипе Родригес рукой сыграл в собственной штрафной. В этот раз к отметке подошел Мудрик и уверенно реализовал 11-метровый, принеся победу "горнякам".

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