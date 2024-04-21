Нападник Шахтаря Кевін Келсі близький до зміни клубу – його вже не вперше відправляють за кордон.

Келсі стане гравцем ФК Цинциннаті, стверджує журналіст Даніель Нора. Щоправда, не повідомляється, коли цей трансфер має відбутись.

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Зазначається, що донецькому клубу було важко ухвалити рішення, але "гірники" вірять, що воно принесе користь усім сторонам. Таким чином, Келсі зможе бути ближчим до Венесуели перед майбутнім Кубком Америки.

Нагадаємо, рік тому Шахтар придбав Келсі з Бостона Рівер за мільйон євро. У нинішньому сезоні венесуельський форвард провів на полі усього 504 хвилини, оформивши 3 голи та 2 асисти.

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