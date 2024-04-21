Нападающий Шахтера Кевин Келси близок к смене клуба – его уже не впервые отправляют за границу.

Келси станет игроком ФК Цинциннати, утверждает журналист Даниэль Нора. Правда, не сообщается, когда этот трансфер должен состояться.

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Отмечается, что донецкому клубу было трудно принять решение, но "горняки" верят, что оно принесет пользу всем сторонам. Таким образом, Келси сможет быть ближе к Венесуэле перед предстоящим Кубком Америки.

Напомним, год назад Шахтер приобрел Келси из Бостона Ривер за миллион евро. В нынешнем сезоне венесуэльский форвард провел на поле всего 504 минуты, оформив 3 гола и 2 ассиста.

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