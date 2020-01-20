Шахтер отправился на первый зимний сбор – Каштру не взял с собой трех украинцев

Донецкий Шахтер прибыл в турецкий Белек, где состоится первый тренировочный сбор команды.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял на сбор, который продлится до 30 января, 28 футболистов:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Маркиньос Сиприано, Игорь Кирюханцев

Борячук может присоединиться к Гармашу и Морозюку в Ризеспоре

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула

Отсутствует в списке защитник Богдан Бутко, который занимается поиском нового клуба, нападающий Андрей Борячук, который, по слухам, может перейти в Ризеспор, и полузащитник Андрей Тотовицкий. Также не полетели с командой защитник Додо и хавбек Майкон, получившие вызов в олимпийскую сборную Бразилии на матчи квалификации ОИ-2020.

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