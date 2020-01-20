toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА

Борячук може приєднатися до Гармаша і Морозюка в Різеспорі

12:54 895 Читать на русском
Борячук може приєднатися до Гармаша і Морозюка в Різеспорі
Андрій Борячук / фото: Шахтар

Нападник Шахтаря Андрій Борячук продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

У послугах 23-річного форварда "гірників" зацікавлений Різеспор, повідомляє karadenizgazete.com.tr.

Тайсон має пропозиції з Європи – агент бразильця прибув в Україну для переговорів з Шахтарем

За інформацією видання, турецький клуб вже домовився з Борячуком про перехід, проте поки невідомо, чи йдеться про оренду або повноцінний трансфер.

У нинішньому сезоні Борячук зіграв всього в трьох матчах за Шахтар, відзначившись одним голом. З 2017 по 2019 рік вихованець донеччан виступав на правах оренди за Маріуполь.

Відзначимо, що у Різеспорі виступають колишні гравці Динамо – захисник Микола Морозюк і півзахисник Денис Гармаш, який перебрався до Туреччини на початку січня на правах оренди.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
Барселона – Гранада: Сетьєн намалював красномовну картину, герой з Ла Масії засяяв, а Мессі – порятунок від стерильності
01:56
4139
Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Туреччина Андрій Борячук Андрій Борячук Різеспор Різеспор Трансфери Шахтаря Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
45
хв
Аталанта
21:45
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук