Борячук може приєднатися до Гармаша і Морозюка в Різеспорі

Нападник Шахтаря Андрій Борячук продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

У послугах 23-річного форварда "гірників" зацікавлений Різеспор, повідомляє karadenizgazete.com.tr.

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За інформацією видання, турецький клуб вже домовився з Борячуком про перехід, проте поки невідомо, чи йдеться про оренду або повноцінний трансфер.

У нинішньому сезоні Борячук зіграв всього в трьох матчах за Шахтар, відзначившись одним голом. З 2017 по 2019 рік вихованець донеччан виступав на правах оренди за Маріуполь.

Відзначимо, що у Різеспорі виступають колишні гравці Динамо – захисник Микола Морозюк і півзахисник Денис Гармаш, який перебрався до Туреччини на початку січня на правах оренди.

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