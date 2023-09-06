"Гірники" були далеко не єдиними претендентами на 21-річного танзанійця, стверджує Aroged.

"Цей Шахтар не є командою рівня ЛЧ": Вацко скептично оцінив шанси українців у груповому турнірі – врятує лише одне

Два англійські клуби також прагнули бачити у своєму складі гравця Зюлте-Варегема. Йдеться про Мідлсбро та Саутгемптон, які зараз виступають у Чемпіоншипі. Втім, 1 вересня Шахтар офіційно оголосив про підписання Міроші на правах оренди до кінця сезону 2023/24.

Додамо, що контракт універсального захисника зі Зюлте-Варегемом розрахований до літа 2025 року, а ціна за Transfermarkt складає 700 тисяч євро.

Нова історія з Барсою, кризовий Порту та бельгійський "сюрприз": якою буде боротьба Шахтаря за плей-офф ЛЧ