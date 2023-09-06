"Горняки" были далеко не единственными претендентами на 21-летнего танзанийца, утверждает Aroged.

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Два английских клуба тоже стремились видеть в своем составе игрока Зюлте-Варегема. Речь идет о Мидлсбро и Саутгемптоне, которые сейчас выступают в Чемпионшипе. Впрочем, 1 сентября Шахтер официально объявил о подписании Мироши на правах аренды до конца сезона 2023/24.

Добавим, что контракт универсального защитника с Зюлте-Варегемом рассчитан до лета 2025 года, а цена по Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

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