"Барселона, Порту, Антверпен. Погодьтеся, не скажеш, що Шахтар потрапив у групу смерті. Думаю, ще 2 роки тому ми б говорили, що тут необхідно боротися навіть за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, але зараз реалії інші. Зараз уся Європа у своїх прогнозах одностайно виводить Барселону і Порту в плей-офф ЛЧ.

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Якщо говорити про протистояння Шахтаря з Антверпеном з точки зору боротьби за Лігу Європи... Чесно скажу, я поки що не можу зрозуміти, що за Шахтар, який саме Шахтар виступатиме у цьому сезоні в єврокубках. Дуже неоднозначне враження від футболу Патріка ван Леувена, від команди, яка зараз у нього під рукою. Я розумію, що ми ще жодного разу не бачили Шахтар в оптимальному складі, але тим не менш.

Простий приклад – у чемпіонаті Шахтар поки що мав відносно легкий календар, але на нуль зіграв лише один матч – проти Колоса. Кривбас зіграв проти "гірників" агресивно, сміливо в атаці – забив три м'ячі. У Шахтаря 4 вилучення в 6-ти матчах, і Судакова арбітр мав вилучати у грі з Минаєм.

Шахтар провів бурхливу трансферну кампанію. Прийшли 9 новачків, але з них лише один Азаров поки що виглядає таким реальним претендентом на місце в основі. При тому, що втрачений влітку Богдан Михайліченко, як на мене, виглядав збалансованіше в поєднанні оборонних та атакувальних скілів. Так, я роблю поправку, що Азаров тільки прийшов у команду, грає фактично "з місця в кар'єр", але поки що, на порозі єврокубків, складається саме таке враження.

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Атака. Зламався надовго Траоре. Келсі – бачу, що це не те, що влаштовує ван Леувена. Погодьтеся, що не має Кевін тієї довіри, яку мав від Йовічевіча. І на Минай виходить зараз група атаки – Зубков, Кащук, Сікан. У запасі – В'юнник і Топалов. За винятком Зубкова, компанія, яка в позаминулому сезоні була на останньому місці УПЛ із Маріуполем. Так, за два роки вони спрогресували. Кащук на тлі Зубкова непомітний, але має 3 голи плюс асист за 357 хвилин на полі. Мегаефективний. В'юнник теж іншим з Європи приїхав. Швидкість хороша, агресивність. Вийшов з Минаєм на другий тайм – гол, два асисти.

Але знову ж таки, хто зараз найкращий бомбардир Шахтаря в чемпіонаті? Точніше, один із найкращих? Центральний захисник Матвієнко. Просто вдумайтеся. Футбольна філософія Шахтаря, стиль, під який заточена вся робота клубу в підготовці футболістів, трансферної діяльності. Стиль, про який вони говорять вже не один десяток років – атака, видовищний футбол, голи. І найкращий бомбардир – центральний захисник. Теж промовисто, правда?

Зрештою, в Лізі чемпіонів оборонна надійність матиме найбільшу вагу. Ви можете зараз назвати Шахтар надійною командою в захисті? Найнадійніший там зараз – Микола Матвієнко, який на міжнародному рівні збірних ще 2 місяці тому отримував навіть не порцію, а шквал критики за свої індивідуальні помилки.

Ми зараз судимо про гру Шахтаря по УПЛ. Так, це чемпіонат України, і це Минай, Верес чи Металіст 1925. Ліга чемпіонів – це інший вимір, інша планета. Я вважаю, що кадрово цей Шахтар не є командою рівня Ліги чемпіонів. За всієї поваги до клубу і до футболістів. На цьому етапі свого розвитку український футбол дуже далеко відстав від рівня ЛЧ. На жаль. І я був би щасливий, якби стосовно цього Шахтаря я помилився б так само, як помилився у минулому сезоні щодо Шахтаря Йовічевіча. Точніше, якби цьому Шахтарю фортуна в Лізі чемпіонів посміхалася так само, як Шахтарю минулорічному", – заявив Вацко в ефірі Вацко on Air.

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