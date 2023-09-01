Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів для донецького Шахтаря склалося далеко не найгіршим чином. Шанси на вихід у плей-офф "гірники" точно мають, але для реалізації плану донеччанам потрібен буде увесь потенціал.

Свій шлях у Лізі чемпіонів 2023/24 донецький Шахтар прокладатиме у групі Н. За вихід з групи "гірники" боротимуться з Барселоною, Порту та Антверпеном. Перших двох наставник донеччан Патрік ван Леувен вважає фаворитами, але в сучасному футболі перевага на папері не означає рівно нічого. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про особливості суперників Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Не боятися іспанського гранда

Очевидно, що в теорії Барселона вже перебуває у плей-офф Ліги чемпіонів. Команди групи Н у матчах з каталонцями лягатимуть намертво, але навряд чи цього буде достатньо, аби створити підопічним Хаві серйозні турнірні проблеми. Шахтар, Порту та Антверпен явно не в тих кондиціях, щоб зупинити Лєвандовські та Ко.

Звісно, місце для "подарунків" завжди є, згадати лишень минулорічні протистояння Шахтаря та Реала. Молодь "гірників" стала потужним бар'єром для зіркової команди Анчелотті. Будемо вірити, що і зараз донеччани подарують своїм шанувальникам такі ж пристрасті. Якщо не вдасться – робити трагедію точно ніхто не буде, а футболісти отримають просто неоціненний досвід. Шахтар, яких зазнає трансформацій, та вже зіграна Барса, яка боротиметься за титули на всіх фронтах навряд чи хтось вважає рівноцінними суперниками, тому навіть очко у цьому протистоянні буде цінним внеском у боротьбу за плей-офф.

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Порту – шанс до щасливого квитка

На папері Порту також вважають претендентом на вихід із групи, але в реальності у Сержіу Консейсау вистачає проблем. У боротьбі за Суперкубок "дракони" взагалі нічого не змогли протиставити Бенфіці. У чемпіонаті команда стартувала з трьох перемог, але очки з Морейренсе, Фаренсе та Ріу Аве довелося виборювати на жилах та валідолі. Порушити стабільність Порту цілком можливо, і саме тут свій шанс може впіймати Шахтар.

Успіх з Порту насамперед буде залежати від того, чи вдасться Шахтарю навести лад у своїх оборонних редутах. У 5 матчах УПЛ "гірники" отримали аж 4 червоні картки та пропустили 4 голи – це дуже далеко від того, що можна назвати "надійність". Свій шанс забити при відкритому стилю гри Порту Шахтар точно отримає, але це матиме сенс лише в тому випадку, якщо численні атаки португальців не досягнуть мети.

Неприємний новачок

Ще минулого сезону Антерпен був таким собі клубом підбитих льотчиків. Овермарс прийшов на посаду спортивного директора після гучного секс-скандалу в Аяксі, ван Боммель перед цим відверто провалився у Вольфсбурзі. Вже далеко не молодий Тобі Алдервейрелд та Вінсент Яннсен точно не виглядали підсиленням на чемпіонство. Хорошим кроком було підписання Юргена Еккеленкампа та Келвіна Стенгса, однак "золотого дубля" цій компанії ніхто не прогнозував. Але саме так пишуться футбольні казки – Антверпен переміг у чемпіонаті та кубку, а ван Боммель закрив рот критикам.

У кваліфікації бельгійці здолали АЕК, старт у чемпіонаті через поразку Андерлехту дещо "змазався", але розгром Кортрейка з рахунком 6:0 всім показав, сидіти і посипати голову попелом на старті сезону команда не збирається. Без сумніву, ван Боммель зробить все, аби зробити свій дебют в ЛЧ максимально яскравим, тому хлопчиками для побиття Антверпен точно не стане.

Можна було б сказати, що Шахтар має більше досвіду у Лізі чемпіонів, але, правду кажучи, поки що не виглядає так, що "гірники" повністю контролюватимуть хід гри з бельгійцями. З відходом Мудрика донеччани втратили головний козир у контратаках, а розкривати Антверпен позиційно не так вже й легко. Саме з бельгійцями Шахтарю вкрай важливо набрати максимальну кількість залікових балів, але це в жодному разі не означає легку прогулянку. Радше навпаки – тиск щодо результату протистоянь може стати додатковим тягарем, який інколи може зіграти злий жарт.

Втім, усім гравцям Шахтаря від цілком знайомий, як і магічна атмосфера Ліги чемпіонів. Нам залишається вірити у Шахтар, підтримувати футболістів та насолоджуватися яскравим футболом.