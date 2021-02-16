Боротьба за "золото" в УПЛ виявилася ледь не найщільнішою серед усіх європейських чемпіонатів.

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CIES вважає, що Шахтар і Динамо наберуть по 58 очок, але "гірники" стануть чемпіонами за додатковими показниками. Киянам справді краще набирати більше пунктів, оскільки в першій очній зустрічі вони поступились 0:3 – відіграти такий гандикап важко. Битва за "бронзу" також буде напруженою, але Зоря мала б знову випередити Десну. Сумні новини для Львова, якому пророкують виліт з УПЛ.

Додамо, що після 14 турів УПЛ Динамо випереджає Шахтар на 3 очки (CIES опублікував свій прогноз 10 лютого).

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