Борьба за "золото" в УПЛ оказалась едва ли не самой плотной среди всех европейских чемпионатов.

Сабо напророчил Шахтеру непростую весеннюю часть УПЛ – Коваленко среди "обидчиков"

CIES считает, что Шахтер и Динамо наберут по 58 очков, но "горняки" станут чемпионами по дополнительным показателям. Киевлянам действительно лучше набирать больше пунктов, поскольку в первой очной встрече они уступили 0:3 – отыграть такой гандикап трудно. Битва за "бронзу" также будет напряженной, но Заря должна снова опередить Десну. Печальные новости для Львова, которому прочат вылет из УПЛ.

Добавим, что после 14 туров УПЛ Динамо опережает Шахтер на 3 очка (CIES опубликовал свой прогноз 10 февраля).

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди