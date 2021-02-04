"Підготовка йде серйозна, однак поки Десна, Зоря і Ворскла не в змозі приєднатися до боротьби за потрапляння в Лігу чемпіонів. Хоча Динамо і Шахтар на зборах поки не вражають.

Сабо шкодує про відхід Коваленка в Аталанту

Більше того, "гірникам" навесні буде несолодко: Коваленко пішов в Аталанту, Тайсон, на мій погляд, вже давно поглядає в сторону Бразилії і його гра далека від тієї, яку він демонстрував кілька років тому, а Марлос аж надто часто на лікарняному", – цитує Сабо Команда 1.

Зауважимо, Динамо зимувало лідером УПЛ, випередивши Шахтар на 1 заліковий пункт.

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