Шахтер выиграл спарринг со счетом 6:0 – экс-кипер Динамо дебютировал за "горняков"
Шахтер заполнил международную паузу товарищеским матчем.
Товарищеский матч
Шахтер – Blago-Юность – 6:0
Голы: Келси, 11, 45, Эгиналдо, 38, 58, Бондаренко, 66, Янович, 78
Чемпионы Украины на Арене Львов встретились с любительской командой – Blago-Юность, представляющей село Верхня Ивано-Франковской области. Игровое время получили молодежь, летние новички и недавно присоединившийся к "горнякам" экс-кипер Динамо Артур Рудько.
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Шахтер ожидаемо легко справился с менее статусным соперником, отгрузив по 3 гола в каждом из таймов. Дублями отличились Кевин Келси и 19-летний бразилец Эгиналдо.
Добавим, что команда ван Леувена возобновит сезон 16 сентября матчем против Оболони в УПЛ, а уже 19-го сыграет с Порту в стартовом туре группового этапа ЛЧ.
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