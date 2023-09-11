Товарищеский матч

Шахтер – Blago-Юность – 6:0

Голы: Келси, 11, 45, Эгиналдо, 38, 58, Бондаренко, 66, Янович, 78

Чемпионы Украины на Арене Львов встретились с любительской командой – Blago-Юность, представляющей село Верхня Ивано-Франковской области. Игровое время получили молодежь, летние новички и недавно присоединившийся к "горнякам" экс-кипер Динамо Артур Рудько.

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Шахтер ожидаемо легко справился с менее статусным соперником, отгрузив по 3 гола в каждом из таймов. Дублями отличились Кевин Келси и 19-летний бразилец Эгиналдо.

Добавим, что команда ван Леувена возобновит сезон 16 сентября матчем против Оболони в УПЛ, а уже 19-го сыграет с Порту в стартовом туре группового этапа ЛЧ.

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