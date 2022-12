Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб Шахтар зібрали понад 4,1 мільярда гривень, охопивши приблизно 18 мільйонів осіб по всій країні. Зокрема, понад 3,5 мільйони осіб завдяки цьому безпосередньо отримали життєво необхідну допомогу. Також вони забезпечують Сили оборони України амуніцією, технікою та обладнанням, надають гуманітарну допомогу мирному населенню та підтримують роботу критичної інфраструктури в умовах російських обстрілів.

Загальна кількість мілітарної допомоги вже сягнула сотень тисяч одиниць. В умовах настання холодів і проблем з електропостачанням бійцям на передовій останнім часом надійшли сотні пічок, зарядних станцій і генераторів. Також футбольний клуб Шахтар організував та покрив усі витрати на лікування захисника "Азовсталі" Михайла Діанова. 13 грудня Діанову прооперували праве плече в Сент-Луїсі (США). Після реабілітації права рука Михайла знову повноцінно функціонуватиме.

У грудні Шахтар і The European Football for Development Network запустили проєкт European Football Powers Up Ukraine – кампанію зі збору генераторів для жителів України. Мета її – зібрати щонайменше 160 генераторів для України. На стадіоні Арена Львів продовжує роботу Shelter Centre Шахтаря, який від весни приймає переселенців із прифронтових областей. Детальніше можна ознайомитись на офіційному сайті Шахтаря.

