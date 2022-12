"С 24 февраля помощь стране, военным и гражданским от бизнесов SCM, Фонда Рината Ахметова и футбольного клуба Шахтер составила более 4,1 миллиарда гривен, охватив около 18 миллионов человек по всей стране. Более 3,5 миллионов человек из них эта помощь напрямую помогла выжить. Обеспечение сил обороны Украины амуницией, техникой и оборудованием, гуманитарная помощь мирным, поддержка работы критической инфраструктуры в условиях российских обстрелов – приоритетные цели для бизнесов и проектов Рината Ахметова.

Помощь защитникам Украины реализуется, прежде всего, в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Благодаря инициативе силовые подразделения получают амуницию, автомобили, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и т.п.), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые им вещи и аксессуары. Общее количество милитарной помощи уже достигло сотен тысяч единиц. В условиях наступления холодов и проблем с электроснабжением бойцам на передовой в последнее время поступили сотни печей, зарядных станций и генераторов.

Футбольный клуб Шахтер организовал и покрыл все расходы по лечению защитника "Азовстали" Михаила Дианова. 13 декабря Дианову прооперировали правое плечо в Сент-Луисе (США). После реабилитации правая рука Михаила снова будет полноценно функционировать. Также в декабре Шахтер и The European Football for Development Network запустили проект European Football Powers Up Ukraine – кампанию по сбору генераторов для жителей Украины. Цель ее – собрать не менее 160 генераторов для Украины. На стадионе Арена Львов продолжает работу Shelter Centre Шахтера, который с весны принимает переселенцев из прифронтовых областей", – сообщается на официальном сайте Шахтера.

