У Реалі вирішили скористатися опцією викупу Вінісіуса Тобіаса з Шахтаря, повідомляє Marca. Рішення ще не остаточне, але угода близька до реалізації.

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Вінісіус переконав керівництво хорошою грою за Кастілью в цьому сезоні. Мадрид готовий заплатити Шахтарю узгоджені 10 мільйонів євро.

Тобіаса в перспективі бачать гравцем основи Реала. Наступний сезон бразилець повинен провести в оренді для практики на вищому рівні в Прімері. Якщо ж дубль Реала вийде в Сегунду, він може продовжити виступи за Кастілью.

Реал дав прихисток 18-річному правому захиснику після початку повномасштабної війни росіян проти України. Вінісіус виступає в Мадриді до літа 2023-го на правах оренди.