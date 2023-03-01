За 2022 рік ФК Шахтар сплатив до державного бюджету України 213 мільйонів 718 тисяч гривень податків, інформує прес-служба "гірників". Податкові платежі було спрямовано до місцевих та центрального бюджетів.

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У жовтні минулого року донецький клуб звітував про фінансові здобутки за сезон 2021/22. Загальний показник доходів "гірників" становив 2 мільярди 178 мільйонів гривень, а податків до бюджетів усіх рівнів було сплачено 421 мільйон 983 тисячі. Відтоді Шахтар встиг пограти в групі ЛЧ і продати Михайла Мудрика в Челсі за 70+30 млн євро.

Нагадаємо, зараз команда Ігора Йовічевіча йде другою в турнірній таблиці УПЛ і виступить на стадії 1/8 фіналу ЛЄ.

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