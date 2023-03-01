За 2022 год ФК Шахтер уплатил в государственный бюджет Украины 213 миллионов 718 тысяч гривен налогов, сообщает пресс-служба "горняков". Налоговые платежи были направлены в местные и центральные бюджеты.

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В октябре прошлого года донецкий клуб отчитывался о финансовых достижениях за сезон 2021/22. Общий показатель доходов "горняков" составлял 2 миллиарда 178 миллионов гривен, а налогов в бюджеты всех уровней было уплачено 421 миллион 983 тысячи. С тех пор Шахтер успел поиграть в группе ЛЧ и продать Михаила Мудрика в Челси за 70+30 млн евро.

Напомним, сейчас команда Игоря Йовичевича идет второй в турнирной таблице УПЛ и выступит на стадии 1/8 финала ЛЕ.

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