Донецький клуб підбиває підсумки сезону 2019/20, в тому числі й фінансові.

Шахтар у минулому сезоні заплатив понад 370 млн гривень податків. Про це свідчать цифри, опубліковані в щорічному звіті "гірників".

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Доходи клубу з урахуванням ПДВ склали 2 млрд 522 млн, з яких 1 мільярд 256 млн – це виплати від УЄФА і ФІФА, 928 млн "гірники" заробили від продажу і оренди гравців, а ще 338 млн доходу донеччани отримали від комерційної діяльності.

Нагадаємо, минулого сезону Шахтар став чемпіоном України, але з Ліги Європи донеччани вилетіли на стадії півфіналу від Інтера (0:5).

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