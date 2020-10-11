Донецкий клуб подводит итоги сезона 2019/20, в том числе и финансовые.

Шахтер в прошлом сезоне заплатил более 370 млн гривен налогов. Об этом свидетельствуют цифры, опубликованные в ежегодном отчете "горняков".

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Доходы клуба с учетом НДС составили 2 млрд 522 млн, из которых 1 млрд 256 млн – это выплаты от УЕФА и ФИФА, 928 млн "горняки" заработали на продаже и аренде игроков, а еще 338 млн дохода дончане получили от коммерческой деятельности.

Напомним, в прошлом сезоне Шахтер стал чемпионом Украины, а из Лиги Европы дончане вылетели на стадии полуфинала от Интера (0:5).

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