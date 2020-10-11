"Шахтар четвертий сезон поспіль і втринадцяте у своїй історії став чемпіоном України. Команда не просто виграла титул, а зробила це дуже впевнено – за 5 турів до кінця чемпіонату та з рекордним відривом у 23 очки від суперників.

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Ми провели чудовий європейський сезон. Гідний виступ у групі Ліги чемпіонів і півфінал Ліги Європи – це результат, яким можна й потрібно пишатися. А головне – протягом усього сезону команда демонструвала по-справжньому гарну гру, тішила своїх уболівальників атакувальним і результативним футболом.

Успішний сезон був би неможливим без якісної роботи головного тренера Луїша Каштру і його штабу. Ми повірили в цього фахівця, у його досвід та ідеї, а він зробив Шахтар ще сильнішим. Дуже важливо, що Луїш Каштру робить усе задля прогресу й зростання молодих гравців, дає шанс кожному.

Я також щасливий, що в сезоні-2019/20 до нас у новій ролі повернувся Даріо Срна. Я точно знаю, що його досвід і любов до рідного клубу ще неодноразово допоможуть Шахтарю досягти нових висот", – цитує Ріната Ахметова офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, минулого сезону Шахтар став чемпіоном України, з Ліги Європи донеччани вилетіли на стадії півфіналу від Інтера (0:5).

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