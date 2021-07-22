Латвійська Вальмієра заявила українця Романа Якубу на сезон 2021/22. Цікаво, що наразі не розголошується, чи відбувся повноцінний трансфер або захисник перебрався в Латвію на правах оренди.

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Відзначимо, що Якуба є вихованцем Шахтаря та провів минулий сезон у складі молодіжної команди "гірників". Гравець має досвід виступів за збірну України U-19.

До слова, Вальмієра посідає третє місце у поточному розіграші чемпіонату Латвії, маючи в активі 32 очки. Також клуб вилетів з розіграшу Ліги конференцій, поступившись за сумою двох матчів литовській Судуві.

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