Шахтар оголосив заявку на УПЛ – без Мораєса і двох "списаних" українців
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі обрав футболістів для виступів на внутрішній арені.
"Гірники" на своєму офіційному сайті опублікували повну заявку з 30 гравців. Серед відсутніх – травмований Жуніор Мораєс, Максим Малишев і Сергій Болбат. Останні двоє не входять в плани Роберто Де Дзербі.
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Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрій Пятов, 81. Анатолій Трубін
Захисники: 2. Додо, 3. Вітао, 4. Сергій Кривцов, 5. Марлон, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 28. Маркіньйос Сіпріано, 31. Ісмаїлі, 44. Віктор Корнієнко, 77. Валерій Бондар
Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антоніо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михайло Мудрик, 21. Алан Патрік, 25. Георгій Судаков, 38. Педрінью, 70. Євген Коноплянка
Нападники: 9. Дентінью, 23. Лассіна Траоре, 45. Данило Сікан, 99. Фернандо
Нагадаємо, Шахтар розпочне сезон 24 липня домашнім поєдинком проти Інгульця в рамках УПЛ.
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