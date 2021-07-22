Латвийская Вальмиера заявила украинца Романа Якубу на сезон 2021/22. Интересно, что пока не разглашается, состоялся полноценный трансфер или защитник перебрался в Латвию на правах аренды.

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Отметим, что Якуба является воспитанником Шахтера и провел прошлый сезон в составе молодежной команды "горняков". Игрок имеет опыт выступлений за сборную Украины U-19.

К слову, Вальмиера занимает третье место в текущем розыгрыше чемпионата Латвии, имея в активе 32 очка. Также клуб вылетел из розыгрыша Лиги конференций, уступив по сумме двух матчей литовской Судуве.

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