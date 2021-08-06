Боту повністю влаштовує робота в Шахтарі, а тому він не думає про перехід в московський Спартак, повідомляє meta-ratings.

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Керівництво "гірників" на чолі з власником клубу Рінатом Ахметовим задоволене роботою Боту в статусі селекціонера. Зазначається, що Жозе готові відпустити лише у клуб топ-рівня, тоді як московський Спартак стане кроком назад для португальця.

Нагадаємо, Боту очолює селекційну службу донецького клубу з 2018-го. Фахівець встиг попрацювати у Шахтарі з Пауло Фонсекою та Луїшем Каштру.

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