Боту полностью устраивает работа в Шахтере, а потому он не думает о переходе в московский Спартак, сообщает meta-ratings.

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Руководство "горняков" во главе с владельцем клуба Ринатом Ахметовым довольны работой Боту в статусе селекционера. Отмечается, что Жозе готовы отпустить только в клуб топ-уровня, тогда как московский Спартак станет шагом назад для португальца.

Напомним, Боту возглавляет селекционную службу донецкого клуба с 2018-го. Специалист успел поработать в Шахтере с Паулу Фонсекой и Луишем Каштру.

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