"До чемпіонату Європи залишилося ще дві гри. Це важливий тест проти хорошого суперника. Ми хочемо показати найкращий результат і продовжити переможний шлях.

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Звісно, ми співчуваємо Україні. Це дуже емоційно. Я сподіваюся, що ми зможемо подарувати людям там гарний час протягом 90 хвилин.

В Україні є чудові спортсмени, які намагаються принести щастя своїй країні у важкі часи. Вони черпають з цього багато мотивації, і я вважаю, що це чудово. Я дуже високо оцінюю їх у спортивному плані, я знаю деяких гравців з Англії, а також гравців з Жирони. Вони дуже хороші футболісти і завжди небезпечні. Ми повинні грати дуже добре, якщо хочемо перемогти", – цитує Гроса офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, дуель між Німеччиною та Україною відбудеться у понеділок, 3 червня, у Нюрнберзі. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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