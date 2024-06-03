"Мене дуже часто запитують про Зінченка. Він хороший, технічний футболіст, але без відбору, мало б'є по воротах і не забивний! Тому він зараз і не грає в Арсеналі.

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Артета зрозумів, що припустився помилки, підписавши Зінченка. Де він буде в новому сезоні поки незрозуміло. Я навіть не впевнений, що Зінченко буде основним у збірній України. У нас середня лінія і без нього непогана", – сказав Сабо у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Зінченко в останніх матчах за Арсенал втратив довіру головного тренера, перебуваючи в основному на лаві запасних (з 10 крайніх поєдинків в АПЛ він виходив на поле лише у половині з них).

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