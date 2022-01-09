"Венсан Компані поговорив із моїм менеджером та зі мною. Він хоче, щоб я перейшов до Андерлехта. Переговори між Андерлехтом та Фенербахче продовжуються.

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Халл Сіті теж хоче укласти зі мною контракт, але я волію працювати з Компані", – цитує Аллах'яра журналіст Екрем Конур у Twitter.

Нагадаємо, Сайядманеш півтора року виступав за Зорю на правах оренди, ставши одним із топ-бомбардирів УПЛ, а контракт гравця належить Фенербахче. У луганців була можливість викупити іранця за 3,5 млн євро.

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