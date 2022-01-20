Бывший нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш может попробовать свои силы в английском первенстве.

Халл Сити готовится к подписанию Сайядманеша после прихода новых владельцев, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Трансфер может обойтись в 6 млн евро. Шахтер же отказался от подписания иранца, поскольку рассматривали его как альтернативу Нересу, который перебрался к "горнякам".

Напомним, Аллахьяр выступал за Зорю на правах аренды, а контракт игрока принадлежит Фенербахче. У луганцев была возможность выкупить иранца за 3,5 млн евро.

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