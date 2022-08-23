"Із незакритого кадрового моменту у Шахтаря залишається тільки один опорник із характеристиками Тараса Степаненка. Трансфер Єгора Назарини із Зорі зараз виглядає все менш і менш вірогідним. Тому що сторони не можуть домовитись – розходяться в економічних питаннях.

Степаненко – про повітряні тривоги під час матчів: "Можливо, слід ставити якісь велосипеди для розминки"

Я знаю, що Шахтар цікавився поверненням Ігнатенка, але Бордо не хоче поступатися футболістом. Ще один варіант із опорним півзахисником насправді дуже цікавий і дуже сенсаційний, на мій погляд. У Львові говорять, що Шатар зробив офіційно пропозицію стосовно придбання 20-річного гравця Бориса Крушинського. Фактурний центральний захисник, високий, атлетичний, який номінально є оборонцем, але може якісно грати на позиції опорного півзахисника. На новий сезон десь на цій позиції бачать Крушинського у Львові", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, контракт Назарини з Зорею чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро. Ігнатенко взимку перейшов у Бордо і після завершення оренди був викуплений французами у того ж Шахтаря. Крушинський – вихованець Львова. Минулого сезону провів в УПЛ 15 матчів. Його трансферна вартість наразі становить 200 тисяч євро.

"У липні здружився з хлопцями із Пахтакора, у серпні вони загинули": жив із Сабо, відмовив Спартаку, підіймав наш футзал