Шахтер отдал еще двух игроков Мариуполю

Даниил Игнатенко продолжит свои выступления за азовский клуб. Полузащитник стал игроком Мариуполя прошлой зимой, а теперь клуб согласовал его аренду еще на один сезон.

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Также Шахтер отпустил по привычному маршруту Артема Бондаренко, 19-летний полузащитник также будет выступать за команду Остапа Маркевича до конца следующего сезона.

Добавим, что накануне Мариуполь уже сообщал о достижении соглашения с другими игроками Шахтера. В частности, с Олегом Кудриком, Назарием Муравским, Андреем Кулаковым, Дмитрием Топаловым и Алексеем Кащуком.

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