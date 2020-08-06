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Шахтер отдал еще двух игроков Мариуполю

15:24 - Читати українською
Шахтер отдал еще двух игроков Мариуполю
Артем Бондаренко / фото: Шахтер

Маруполь идет проверенным путем, комплектуя свой состав благодаря арендованным игрокам Шахтера.

Даниил Игнатенко продолжит свои выступления за азовский клуб. Полузащитник стал игроком Мариуполя прошлой зимой, а теперь клуб согласовал его аренду еще на один сезон.

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Также Шахтер отпустил по привычному маршруту Артема Бондаренко, 19-летний полузащитник также будет выступать за команду Остапа Маркевича до конца следующего сезона.

Добавим, что накануне Мариуполь уже сообщал о достижении соглашения с другими игроками Шахтера. В частности, с Олегом Кудриком, Назарием Муравским, Андреем Кулаковым, Дмитрием Топаловым и Алексеем Кащуком.

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Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь Даниил Даниил Игнатенко Трансферы Шахтера Артем Артем Бондаренко
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