"Гірники" виплатили Фейєнорду 1,25 млн євро компенсації за Маріно Пушіча, стверджує 1908.nl.

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Контракт боснійця був розрахований до 2025 року, і чемпіони Нідерландів не горіли бажанням відпускати важливого члена трененського штабу посеред сезону. Втім, прохання самого Пушіча і хороша пропозиція від Шахтаря переконали Фейє. Джерело додає, що це одна з найбільших, якщо не найбільша компенсація за асистента упродовж останніх років.

Нагадаємо, "гірники" влітку вже "купували" нового тренера, але співпраця з ван Леувеном обірвалася на 12 матчах. Пушіч лише одного разу у своїй кар'єрі був головним, коли очолював Твенте на рівні другого дивізіону Нідерландів.

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