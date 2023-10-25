Шахтар віддав рекордні гроші за нового тренера – відома сума, яку довелося платити Ахметову
Шахтарю пішов на додаткові збитки через рішення змінити тренера посеред сезону.
"Гірники" виплатили Фейєнорду 1,25 млн євро компенсації за Маріно Пушіча, стверджує 1908.nl.
Палкін пояснив призначення Пушіча наставником Шахтаря
Контракт боснійця був розрахований до 2025 року, і чемпіони Нідерландів не горіли бажанням відпускати важливого члена трененського штабу посеред сезону. Втім, прохання самого Пушіча і хороша пропозиція від Шахтаря переконали Фейє. Джерело додає, що це одна з найбільших, якщо не найбільша компенсація за асистента упродовж останніх років.
Нагадаємо, "гірники" влітку вже "купували" нового тренера, але співпраця з ван Леувеном обірвалася на 12 матчах. Пушіч лише одного разу у своїй кар'єрі був головним, коли очолював Твенте на рівні другого дивізіону Нідерландів.