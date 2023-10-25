Барселона – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Барселона в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає Шахтар. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
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Барселона – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Керівництво донеччан наважилось на ротацію тренера прямо по ходу сезону, чого не траплялось з епохи до Мірчі Луческу. Патріка ван Леувена звільнили всього 9 днів тому, а на вихідних його замінив Даріо Срна – втім, до матчу з ЛНЗ він консультувався вже із новим коучем. Ним став 52-річний Маріно Пушіч, який працював асистентом Арне Слота у Фейєнорді та АЗ.
Хорват працював головним тренером менше сезону, у Твенте, чотири роки тому. Новий наставник "гірників" відзначається запальним норовом – він лізе у бійки з футболістами суперника й провокує скандали у технічній зоні. Очевидно, що клуб намагався відкотити психологічні налаштування до часів Ігора Йовічевіча, адже прохолодний стиль Патріка ван Леувена призвів до втрати роздягальні.
Маріно Пушіч вже прибув до Барселони й провів теоретичне заняття. Георгій Судаков заявив, що за 15 хвилин команда дізналася більше, ніж за останні три місяці. Керівництво вимагає від нього повернення до "шахтарівського футболу" – з володінням, комбінаціями та триманням ініціативи у 90% випадків.
У матчі з ЛНЗ із цього набору можна було побачити тільки ґрунтовно підготовані стандарти й непогану роботу проти високого пресингу. Найбільш характерною відмінністю від стилю Патріка стали своєчасні діагоналі – та і загалом команда краще працювала в глибину. Плюс, стало більше володіння, а Бондаренко почав більше працювати на атаку (раніше він був перевантажений додатковими функціями).
У всьому іншому Шахтар залишився таким же, як і був. Змінити щось капітально за короткий час неможливо. На жаль, варто говорити про збереження старих проблем – команда знову вимкнулась по ходу гри. Це сталося на початку другого тайму матчу з ЛНЗ. Ця особливість стала помітною ще у часи Луїша Каштру, якщо не раніше. Подивимось, чи збережеться вона з новим тренером.
Очевидно, що з Барсою доведеться грати інакше. Тут буде більше чорнової роботи й контратак – втім, як показав досвід матчу з Антверпеном, донеччанам краще не відсиджуватись у "автобусі" всі 90 хвилин. Шахтар слабенько захищається навіть в УПЛ, але демонструє непоганий пресинг і контрпресинг – принаймні, йому вистачає інтенсивності. Не в останню чергу саме він зламав Антверпен у попередньому турі.
Приклад Порту доводить, що у зустрічі з Барсою точно не можна бути пасивним. "Дракони" високо накривали гранда, нав'язували велику кількість єдиноборств і підтримували дуже високий темп. При цьому вони активно лізли уперед – зрештою, підопічні Хаві не витримали, здавши ініціативу й повністю проваливши другий тайм.
Маріно Пушічу необхідно знайти баланс між сміливими спробами перешкодження стартовим розіграшам "блаугранас" та надійністю позаду. До речі, цікаво, чи довіриться він Матвієнку – у поєдинку з ЛНЗ центрбека залишили в запасі.
Це могло бути пов'язано з необхідністю відпочинку після збірної, однак варто відзначити і слабку гру у цьому сезоні (особливо під тиском). Його довгі передачі сильно знадобились би, однак з появою Ракицького донеччани перестали бути настільки залежними від них. Можливо, Миколу виведуть у фланг.
А Барселона буде тиснути. За інтенсивністю пресингу "блаугранас" є найкращою командою в топ-5 ліг Європи – причому з колосальним відривом. Не заважає навіть прихід Феліша, якому не вистачає навичок гри без м'яча на чужій половині (хоча він не лінується). Разом з тим, не слід переоцінювати значення цього аспекту.
Гранада, Мальорка, Сельта й Атлетік дали грандіозний бій Барселоні. Три з чотирьох цих команд борються за виживання у Ла Лізі. Вони рвали каталонців на контрах, легко входячи у штрафний і різноманітно завершуючи епізоди – оборона "блаугранас" не набагато надійніша за захист Шахтаря.
Втім, основною проблемою підопічних Хаві є нестабільність. Команда може видати 45-60 хвилин, виглядаючи не краще за аутсайдера й створюючи 2-3 моменти. Або ж навпаки – втратити контроль над простою грою. Ця особливість помітна по ходу всього сезону, а особливо вона загострилась на тлі епідемії травм.
Прямо зараз чемпіон Іспанії не може розраховувати на Лєвандовскі, Френкі, Педрі, Рафінью, Кунде й Серхі Роберто, а Гаві пропускатиме матч з Шахтарем через дискваліфікацію. А Гаві, між іншим – ключовий футболіст для пресингу й перехідних фаз.
Але навіть з такими проблемами Барселона залишається сміливою, агресивною й ефективною командою. За кількістю створених моментів "блаугранас" йдуть на рівних з Реалом, маючи відрив від інших представників Ла Ліги. Не вистачає тільки реалізації.
Агресивність Барселони підтверджується не тільки гострими епізодами, а й тактичною побудовою. Зокрема, позицією Канселу – профільного фулбека (а не переробки з ЦЗ, як у випадку з Кунде). Він високо підіймається, активно заходить у штрафний і має свободу в прийнятті рішень на чужій половині. Жоау становитиме колосальну проблему для Шахтаря – можливо, навіть більшу, ніж феноменальний Феліш.
Дуже хочеться, щоб гравці й тренери Барселони тримали в голові Класіко, яке відбудеться вже на вихідних. Зіркам треба берегти ноги – у складі й так небагато футболістів залишилось. Втім, навряд чи можна сподіватись на таку милість. Не той рівень, та і в групі ЛЧ ще нічого не вирішено.
Орієнтовні склади на матч Барселона – Шахтар
Барселона: тер Штеген – Канселу, Араухо, Мартінес, Бальде – Лопес, Ромеу, Гюндоган – Ямал, Торрес, Феліш
Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Криськів, Судаков – Сікан
Прогноз "Футбол 24"
Чи є Шахтар конкурентоздатним у цьогорічній Лізі чемпіонів? Поки що важко дати відповідь. На тлі Порту все було просто жахливо (за виключенням гольової атаки), але там були великі питання до експериментів Патріка. У першому таймі з Антверпеном історія повторилась – тільки тепер суперник був слабшим, а тренерський штаб "гірників" провів правильні тактичні перестановки. Футболісти ефективно їх реалізували, однак не обійшлося без везіння.
І де ж справжній Шахтар? Навіть зараз важко зрозуміти, чого очікувати від донеччан, враховуючи фактор нового тренера. Якщо опиратись на досвід попередніх матчів, то варто готуватись до пропущених голів – і не одного. Втім, досвід попередніх поєдинків Барси показує, що і каталонцям є чого боятись.
Очевидно, що команда Хаві – фаворит, але робити прогноз на перемогу "блаугранас" немає сенсу. Ми спробуємо поставити на те, що Шахтар не виглядатиме жахливо, довго зберігатиме інтригу, заб'є бодай один гол і матиме шанси для другого взяття воріт тер Штегена. Цей прогноз ґрунтується на тому, що Барса дає грати усім і пропускає по два навіть від понурої Мальорки.
Від "гірників" же ніхто не вимагає очок – їх треба набирати з Порту й Антверпеном. Психологічного напруження немає, тож можна побігати у своє задоволення, продаючи себе у Європу. Саме тому проти грандів Шахтар завжди виглядав навіть краще, ніж з прямими конкурентами.
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