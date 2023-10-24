"Я радий вітати Маріно у нашій шахтарській сім'ї і бажаю йому успіхів, великих перемог та виграних трофеїв на чолі Шахтаря.

Шахтар офіційно оголосив про призначення нового головного тренера

Під час представлення нового головного тренера гравцям Маріно сказав дуже важливі речі. По-перше, він добре розуміє кожного футболіста команди, тому що сам у 19 років змушений був залишити рідний дім через війну. Він знає, через що зараз проходить Шахтар та наші гравці.

По-друге, наставник не вимагатиме від команди перемог будь-що, але вимагатиме пристрасті, самовідданості та яскравої гри.

Ідеї Маріно Пушіча повністю збігаються з філософією нашого клубу, тому я вірю, що з цим наставником нас чекають великі звершення! Ласкаво просимо, Маріно! Й удачі Вам та Вашому тренерському штабу!" – написав Палкін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Патрік ван Леувен протримався на посаді наставника Шахтаря 3 місяці. Після його звільнення виконувачем обов'язків головного тренера "гірників" був Даріо Срна, який встиг провести у новій для себе іпостасі один матч (перемога над ЛНЗ з рахунком 3:0).

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