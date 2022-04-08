Нападник Богдан В'юнник отримав можливість проявити себе у складі міцного європейського клубу.

Цюріх на своєму офіційному сайті оголосив про оренду українця до 30 червня.

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Контракт В'юнника належить Шахтарю, однак першу половину сезону він відіграв за Маріуполь. У складі азовців 19-річний форвард провів 13 матчів, відзначившись одним голом та одним асистом. Також в активі Богдана 10 матчів та один гол за молодіжну збірну України.

Додамо, що Цюріх впевнено очолює чемпіонат Швейцарії і дуже близький до повернення титулу після 13 років перерви.

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