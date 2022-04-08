Нападающий Богдан Вьюнник получил возможность проявить себя в составе крепкого европейского клуба.

Цюрих на своем официальном сайте объявил об аренде украинца до 30 июня.

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Контракт Вьюнника принадлежит Шахтеру, однако первую половину сезона он отыграл за Мариуполь. В составе азовцев 19-летний форвард провел 13 матчей, отличившись одним голом и одним ассистом. Также в активе Богдана 10 матчей и один гол за молодежную сборную Украины.

Добавим, что Цюрих уверенно возглавляет чемпионат Швейцарии и очень близок к возвращению титула после 13 лет перерыва.

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