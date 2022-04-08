"Гірники" зіграють мінімум 4 спаринги, кошти з яких передадуть на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни.

Раніше "гірники" оголосили про проведення контрольного поєдинку з Олімпіакосом, який відбудеться вже завтра, 9 квітня. Тепер "помаранчево-чорні" узгодили ще три товариські матчі, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Де Дзербі приєднався до Шахтаря в Туреччині

Команда Роберто Де Дзербі зіграє з Лехією (наразі посідає 4 місце Екстракляси), Фенербахче (3 позиція чемпіонату Туреччини) і Хайдуком (4 команда Хорватії).

Попередній графік ігор Shakhtar Global Tour for Peace:

9 квітня. Олімпіакос (Пірей) – Шахтар

14 квітня. Лехія (Гданськ) – Шахтар

19 квітня. Фенербахче (Стамбул) – Шахтар

1 травня. Хайдук (Спліт) – Шахтар.

Усі кошти, які будуть отримані від реалізації квитків та реклами, Шахтар передасть захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Нагадаємо, українська команда отримала офіційний дозвіл залишити країну і вже перебуває у Стамбулі, де готується до благодійних матчів.

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