У таборі донецького клубу не здаються у прагненні підписати захисника Інтернасьйонала Вінісіуса Тобіаса.

Після першої проваленої спроби домовитись про трансфер Вінісіуса Тобіаса Шахтар збільшив свою пропозицію до 5,5 млн євро плюс 1,5 млн бонусами, повідомляє Globoesporte.

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ЗМІ зазначали, що у попередньому запиті вказувалась сума 4 млн євро. Інтернасьйонал цінує свого 17-річного таланта та хоче отримати за оборонця 10 млн. Не виключено, що в угоду по Вінісіусу Шахтар включить свого хавбека Тайсона, якого вже давно пов'язують з бразильським клубом.

Ймовірно, що перемовини будуть тривалими, адже повноцінний трансфер буде можливий лише наступного року, коли Тобіасу виповниться 18 років.

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