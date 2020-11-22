Донецький Шахтар досить невдало виступає у поточному сезоні за власними мірками.

Шахтар набрав 20 очок у поточному сезоні, що є другим найгіршим результатом "гірників" у чемпіонатах України в 21 сторіччі, повідомляє Sportarena.

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Чинний чемпіон гірше виступав лише у сезоні 2008/09 – тоді команда під керівництвом Мірчі Луческу набрали лише 12 очок після 10 турів. Цікаво, що початок минулого сезону став ідеальним для Шахтаря – команда за 10 турів набрала максимум очок.

Відзначимо, що "гірники" з 20 пунктами залишились на 2 сходинці української першості, відстаючи від Динамо на 3 залікових бали.

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